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Бурятия собирается отправить на Донбасс шаманов

02.12.2022 10:00
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Бурятия собирается отправить на Донбасс шаманов

Из Бурятии на фронт отправят шаманов с юртами. Об этом в чтверг, 1 декабря, сообщает издание Сибирь.Реалии.
Такую "помощь" получат военные, которые находятся в Старобешевском районе Донецкой области. Всего запланирвоано доставить на фронт три юрты.
Предполагается, что в бурятских юртах российские захватчики смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть.
Кроме обрядов, шаманы смогут оказывать в юртах помощь раненым россиянам. Устанавливать такие "пункты" планируют в непосредственной близости от зоны ведения боевых действий.
"Почему именно юрта? Это удобно: ее всегда можно быстро развернуть или сложить обратно и перевезти, и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, возвращать душу. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-то. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получил ранение, сотрясение головного мозга, то костоправы могут на месте оперативно помочь поправить позвоночник или что-то сделать", - заявил глава Гуннского фонда Олег Булутов.



Теги: Донбасс, шаман, Бурятия
 
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