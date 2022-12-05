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В России сообщили об атаке дронов на два военных аэродрома

05.12.2022 12:00
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В России сообщили об атаке дронов на два военных аэродрома

Прошлой ночью произошли взрывы на военных аэродромах в Рязанской и Саратовской областях России. Об этом сообщают российские СМИ.
Так, в Саратовской области беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе авиабазы «Энгельс-1». В итоге оказались повреждены два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Также ранения получили два человека – они были доставлены в больницу.
Атаке беспилотников также подвергся аэродром под Рязанью, в результате чего произошел взрыв бензовоза. Вследствие взрыва погибли три человека, еще шесть пострадали.
Следует отметить, что именно с этих авиабаз российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине.



Теги: Россия, атака, аэродром, дрон
 
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