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Появились фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ

06.12.2022 08:00
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Появились фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ

Украинский общественный деятель Евгений Карась опубликовал в своем ТГ канале фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ.
"Авибаза в Рязани. Пара трупов. Пара раненых. Поврежден "стратег" Ту-22. Плюс минимум два Ту-95 в Энгельс-1. Это то, что россияне сегодня назвали "черный день в истории российской стратегической авиации", - написал Карась.



Теги: Россия, последствия, взрыв, аэродром
 
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