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Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

09.12.2022 15:00
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Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на открытии Всемирного форума TRT, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
По его словам, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.
"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским", - отметил Эрдоган.



Теги: Путин, переговоры, зерно, Эрдоган, Зеленский
 
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