В Подмосковье горит крупный торговый центр

12.12.2022 12:00

В подмосковной Балашихе возник пожар на территории торгового центра Стройпарк. Об этом 12 декабря сообщили в МЧС России.

Отмечается, что инцидент начался с возгорания стройматериалов, расположенных на открытой площадке у ТЦ.

Площадь пожара уже достигла 9000 кв.м.

"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция", - подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, известно об одном пострадавшем охраннике.