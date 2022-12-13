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В РФ заявили об обстреле Брянской области

13.12.2022 12:00
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В РФ заявили об обстреле Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвиняет в этом ВСУ.
"Сегодня ночью ВСУ совершили обстрел территории города Клинцы. В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - сообщил Богомаз в Telegram.
Клинцы расположены примерно в 60 километрах от границы с Черниговской областью Украины. Согласно данным из открытых источников, в городе дислоцирован мотострелковый полк.



Теги: Брянск, обстрел, область
 
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