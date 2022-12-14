В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины

14.12.2022 17:00

В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества". Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

На церемонии в Страсбурге Владимир Зеленский выступил по видеосвязи, а в зале парламента присутствовали Александра Матвийчук, юристка-правозащитница и председатель "Центра гражданских свобод", который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, основательница добровольческого корпуса скорой помощи "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, городской голова Мелитополя Иван Федоров, представители ГСЧС Александр Чекрыгин и Станислав Куликовский и представитель гражданского движения сопротивления "Желтая лента" Ярослав Божко.