- В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины17:00
- СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины14:00
- В РФ заявили об обстреле Брянской области12:00
- В Подмосковье горит крупный торговый центр12:00
- Совет ЕС одобрил 18-миллиардный пакет помощи Украине в обход вето Венгрии13:00
- Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным15:00
- В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"10:00
- Евросовет утвердил непризнание паспортов России, выданных на ВОТ Украины и Грузии08:00
- Активисты Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины11:00
- В российском Курске произошел пожар на аэродроме10:00
В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины
В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества". Об этом сообщила пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".
На церемонии в Страсбурге Владимир Зеленский выступил по видеосвязи, а в зале парламента присутствовали Александра Матвийчук, юристка-правозащитница и председатель "Центра гражданских свобод", который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, основательница добровольческого корпуса скорой помощи "Ангелы Тайры" Юлия Паевская, городской голова Мелитополя Иван Федоров, представители ГСЧС Александр Чекрыгин и Станислав Куликовский и представитель гражданского движения сопротивления "Желтая лента" Ярослав Божко.
Теги: Украина, премия, Европарламент, Андрей Сахаров
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"15:00
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки17:00
- На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"15:00
- В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко11:00
- Защитники Бахмута получили награды от Минобороны10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11:00
- В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины17:00
- В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации16:00
- СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины14:00
- В Yasno заявили об увеличении генерации на 1ГВт12:00
- Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ17:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"15:00
- Информация "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме на 13 декабря13:00
- В РФ заявили об обстреле Брянской области12:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"
- В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки
- Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Защитники Бахмута получили награды от Минобороны
- В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко
- На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"