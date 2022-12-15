Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России произошел взрыв на нефтезаводе

15.12.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России произошел взрыв на нефтезаводе

В результате мощного взрыва в Иркутской области России на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Кобзев в Telegram в четверг, 15 декабря.
После взрыва начался сильный пожар, который охватил 2,5 тыс. кв. м. С огнем на технологической установке боролись более 100 человек и 25 единиц техники. К настоящему времени пожар потушен.
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на технологической установке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщила пресс-служба управления Следкома РФ по Иркутской области.
"По версии следствия, сегодня около 6:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.



Теги: Россия, нефть, взрыв, завод
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх