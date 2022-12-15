В России произошел взрыв на нефтезаводе

15.12.2022 10:00

В результате мощного взрыва в Иркутской области России на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Кобзев в Telegram в четверг, 15 декабря.

После взрыва начался сильный пожар, который охватил 2,5 тыс. кв. м. С огнем на технологической установке боролись более 100 человек и 25 единиц техники. К настоящему времени пожар потушен.

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на технологической установке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщила пресс-служба управления Следкома РФ по Иркутской области.

"По версии следствия, сегодня около 6:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.