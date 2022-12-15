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В России произошел взрыв на нефтезаводе
В результате мощного взрыва в Иркутской области России на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Кобзев в Telegram в четверг, 15 декабря.
После взрыва начался сильный пожар, который охватил 2,5 тыс. кв. м. С огнем на технологической установке боролись более 100 человек и 25 единиц техники. К настоящему времени пожар потушен.
Следователи возбудили уголовное дело после пожара на технологической установке Ангарской нефтехимической компании (АНХК), сообщила пресс-служба управления Следкома РФ по Иркутской области.
"По версии следствия, сегодня около 6:00 произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – говорится в сообщении.
Теги: Россия, нефть, взрыв, завод
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