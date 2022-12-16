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ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
"9-й санкционный пакет ЕС в отношении России согласован! Письменная процедура до завтрашнего полудня", - написал он.
При этом он добавил, что исключения об экспорте продуктов питания из России все еще остаются в санкционном пакете, но они "уточнены таким образом, что каждое государство-член может учитывать интересы своей национальной безопасности".
Новым пакетом предлагается внести в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, похищению украинских детей и вывозу их в Россию, хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке - военные, политики, представители российского оборонпрома.
Также девятым пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительных экономических мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам.
Теги: Россия, Евросоюз, санкции
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