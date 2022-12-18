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Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине

18.12.2022 12:00
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Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве опубликовали в Telegram видео, на котором Шойгу снят в военном вертолете. Кроме того, на ролике показаны кадры из воздуха пустых участков земли.
"Глава российского военного ведомства облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне проведения специальной военной операции", – отмечается в заявлении Минобороны РФ.
Также в сообщении ведомства говорится, что Шойгу общался с войсками "на передовой", а также "на командном пункте", где заслушал доклады командующих "о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях".
В Минобороны РФ добавили, что особое внимание при заслушивании командующих Шойгу обратил "на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также на работу медицинских и тыловых подразделений".



Теги: Украина, Сергей Шойгу, оккупанты, инспекция
 
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