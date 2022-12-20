- Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске08:00
- Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине12:00
- ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России11:00
- ЕС согласовал девятый пакет санкций против России08:00
- В России произошел взрыв на нефтезаводе10:00
- В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины17:00
- СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины14:00
- В РФ заявили об обстреле Брянской области12:00
- В Подмосковье горит крупный торговый центр12:00
- Совет ЕС одобрил 18-миллиардный пакет помощи Украине в обход вето Венгрии13:00
Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске
В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет прилетел в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко, сообщает Корреспондент.net.
Во время визита в Минск президент РФ Владимир Путин давил на Александра Лукашенко, чтобы тот направил белорусские войска на войну против Украины. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
При этом, глава СНБО отметил, что белоруссы не хотят делать это.
"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принимать в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", - подчеркнул Данилов.
В то же время он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.
Со своей стороны, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это уже уровень другой.
"Скажем, генеральных штабов как минимум. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору - это означает, что не все так хорошо, как он хотел бы, на самом деле. Это то, что нам надо знать и понимать. Но уговаривать, возможно, будет. И, безусловно, это одно из мечтаний Путина - втянуть режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию.
Какой бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на сейчас инстинкт самосохранения полностью его еще не покинул. И до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида и для его режима, и для его армии", - сказал Юсов.
В противном случае, по словам Юсова, Силы обороны Украины готовы к различным сценариям и не будут ждать "новостей" со стороны Беларуси: "Украинцы знают, что делать".
Теги: Путин, Минск, переговоры, Лукашенко
- Безсмертный сделал жесткое заявление по выходу Украины из Минских переговоров. ВИДЕО
- Только Путин может решить, закончится война или нет - Тейлор
- Мнение политолога: Россия и ее агенты могут раскачивать ситуацию на Украине до 28 сентября, дальше - только сливаться
- Представитель Путина отказался завтра ехать в Минск на переговоры
- Зачем Путин послал в Минск Суркова?
- Донбасские сепаратисты придумали этапы и выдвинули ультиматум
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов17:00
- Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя15:00
- Кремль установил "специальный" прожиточный минимум для жителей оккупированной Луганщины12:00
- На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье16:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- "Охотника на HIMARS" из Селидово приговорили к 12 годам тюрьмы17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске08:00
- Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов17:00
- Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя15:00
- Сегодня аварийные отключения света ожидаются в 10 областях -Укрэнерго13:00
- Кремль установил "специальный" прожиточный минимум для жителей оккупированной Луганщины12:00
- На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя11:00
- Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами"08:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- "Охотника на HIMARS" из Селидово приговорили к 12 годам тюрьмы
- ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Кремль установил "специальный" прожиточный минимум для жителей оккупированной Луганщины
- Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя
- ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России
- УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов
- В Генштабе привели уточненные данные по ракетному обстрелу в пятницу