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Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске

20.12.2022 08:00
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Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет прилетел в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко, сообщает Корреспондент.net.
Во время визита в Минск президент РФ Владимир Путин давил на Александра Лукашенко, чтобы тот направил белорусские войска на войну против Украины. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
При этом, глава СНБО отметил, что белоруссы не хотят делать это.
"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принимать в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", - подчеркнул Данилов.
В то же время он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.
Со своей стороны, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это уже уровень другой.
"Скажем, генеральных штабов как минимум. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору - это означает, что не все так хорошо, как он хотел бы, на самом деле. Это то, что нам надо знать и понимать. Но уговаривать, возможно, будет. И, безусловно, это одно из мечтаний Путина - втянуть режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию.
Какой бы ни был диктатор Лукашенко, но по состоянию на сейчас инстинкт самосохранения полностью его еще не покинул. И до сегодняшнего момента он понимал, что подобное решение будет абсолютным актом суицида и для его режима, и для его армии", - сказал Юсов.
В противном случае, по словам Юсова, Силы обороны Украины готовы к различным сценариям и не будут ждать "новостей" со стороны Беларуси: "Украинцы знают, что делать".



Теги: Путин, Минск, переговоры, Лукашенко
 
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