Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Казахстан передал Украине мощные генераторы для больниц

26.12.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Казахстан передал Украине мощные генераторы для больниц

Казахстан передал Украине партию генераторов, которые будут направлены на оснащение медицинских учреждений Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины на своем телеграм-канале.
Как говорится в сообщении, 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов был распределен между учреждениями здравоохранения страны.
"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений. Они будут переданы в области, которые находятся под атаками российских агрессоров и где в них больше всего нуждаются: в Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую", - сказано в сообщении.
При этом, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что в условиях отключений электроэнергии "мы должны быть готовы к любым вызовам, а потому продолжаем обеспечивать медицинские учреждения генераторами".



Теги: Украина, Казахстан, помощь, генератор, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх