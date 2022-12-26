Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На аэродроме в российском Энгельсе произошла "бавовна"

26.12.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На аэродроме в российском Энгельсе произошла "бавовна"

В российском Энгельсе в районе аэродрома ночью прозвучала воздушная тревога, был слышен взрыв. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет Telegram-канал Baza.
По предварительным данным площадь пожара после взрыва в Энгельсе составила 120 квадратных метров. Также сообщается о гибели троих человек. Еще четверо были госпитализированы.
Местные жители рассказали, что видели некий шар в небе перед взрывом.
В Минобороны РФ утверждают, что средства ПВО сбили дрон на малой высоте при подлете к военному объекту.
"В результате падения его обломков трое российских военных, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Авиатехника повреждений не получила", - подчеркнули в министерстве.
Этот аэродром, с которого взлетают стратегические бомбардировщики для запуска ракет по Украине, уже был атакован 5 декабря.



Теги: Россия, взрыв, аэродром
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх