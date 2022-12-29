Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе

29.12.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе

Приехавшие в Канаду по временной миграционной программе украинцы смогут получить постоянный статус. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу CBC, сообщает Корреспондент.net.
"Многие украинцы, приехавшие в Канаду, с нетерпением ожидают возможности вернуться домой и присоединиться к восстановлению, но много и желающих остаться. Им будут рады и они смогут одновременно быть славными канадцами и гордыми украинцами", - сказал Трюдо.
Интервью Трюдо было записано в помещении украинской пекарни в Торонто, которой владеют потомки украинских мигрантов.
Отметим, что всего с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них были беженцами. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч специальных визовых заявок от украинцев.



Теги: Украина, Канада, беженцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх