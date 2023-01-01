РФ запретила гривню на оккупированных территориях Украины

01.01.2023 16:00

Российские оккупанты вывели из обращения гривню на захваченной территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

"Обращение гривны завершилось в новых регионах России, с 1 января единственной денежной единицей остался рубль", — сказано в сообщении.