В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области

02.01.2023 13:00

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.

"Сегодня утром (2 января – ред.) украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении на его Telegram-канале.