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В РФ заявили об атаке украинского беспилотника на энергообъект в Брянской области
02.01.2023 13:00
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник повредил объект энергоснабжения в Климовском районе области.
"Сегодня утром (2 января – ред.) украинский БПЛА совершил атаку на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении на его Telegram-канале.
Теги: Брянск, атака, беспилотник, ВСУ
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