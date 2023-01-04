У Эрдогана анонсировали переговоры с Путиным и Зеленским

04.01.2023 08:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести отдельные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын, пишет Hurriyet.

По его словам, переговоры Эрдогана с Зеленским и Путиным пройдут в среду, 4 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил разговор Путина с Эрдоганом 4 января.