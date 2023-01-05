Норвегия передала Украине 10 000 155-мм снарядов

05.01.2023 10:00

Норвегия передала Украине еще 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии.

Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в том числе в самоходных гаубицах M109.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил", – отметил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ можно приобрести у производителей.